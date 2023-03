La police néerlandaise déploie des canons à eau contre les manifestants d'XR sur l'A12

"Plus de 3.000 personnes se joignent au blocage non-violent de l'A12 et 1.500 autres personnes manifestent sur les bords du tunnel", avait détaillé plus tôt dans la journée la branche néerlandaise d'Extinction Rebellion. Le mouvement citoyen demande l'arrêt immédiat des 17,5 milliards d'euros de subventions annuelles aux énergies fossiles aux Pays-Bas. "Une demande nécessaire, en ligne avec l'urgence de la crise climatique et écologique", estime-t-il. Le bourgmestre de la ville a marqué son accord pour l'usage de canons à eau afin de déloger les manifestants en fin d'après-midi tout en "assurant la sécurité des forces de polices et des services de secours". La méthode "décourage de manière pacifique les protestataires à rester sur les lieux", a commenté un porte-parole de la police. Quelques personnes avaient quitté l'autoroute à la demande de la police mais la plupart continuaient d'occuper le bitume. Il s'agit du sixième blocage de l'A12 par XR, une autoroute choisie car elle se trouve entre le ministère de l'économie (EZK) et la Chambre basse temporaire. (Belga)