Le Japon marque les 12 ans du séisme, tsunami et accident nucléaire de Fukushima

Comme chaque année, une minute de silence a été observée dans le pays à 14H46 (06h46 HB). L'heure à laquelle, 12 ans plus tôt, un tremblement de terre de magnitude 9.0 a ébranlé tout l'archipel et a été ressenti jusqu'en Chine. Venue des profondeurs du sous-sol de l'océan Pacifique, au large des côtes nord-est du Japon, la terrible secousse a entraîné un tsunami dont les vagues, parfois hautes comme des immeubles, se sont abattues sur la région. Le tsunami est la principale cause du lourd bilan humain de près de 18.500 morts ou disparus causé par la catastrophe. L'accident nucléaire qui a suivi à la centrale de Fukushima Daiichi, envahie par les flots, où les cœurs de trois des six réacteurs sont entrés en fusion, a obligé à l'évacuation de dizaines de milliers de personnes et rendu des localités entières inhabitables pendant des années. Plus de 1.650 km2 du département de Fukushima, soit 12% de sa superficie, avaient été interdits d'accès dans les mois suivant la catastrophe. Depuis, d'intenses travaux de décontamination ont permis de réduire ces zones inhabitables à 337 km2, soit 2,4% du département. La justice japonaise a confirmé mi-janvier l'acquittement de trois anciens responsables de Tepco, l'opérateur de la centrale de Fukushima - les seules personnes physiques à être jugées au pénal dans le cadre de cette catastrophe - qui avaient été jugés non coupables de négligence pour l'accident de 2011. Les travaux de décontamination et de démantèlement de la centrale devraient encore durer plusieurs décennies. (Belga)