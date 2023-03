Les Belges à l'étranger - L'Inter s'incline à la Spezia malgré un but de Lukaku

Menés 1-0 après l'ouverture du score par Daniel Maldini à la 55e minute, les nerazzuri ont égalisé via Romelu Lukaku à la 83e minute. Le Diable Rouge a converti un penalty accordé pour une faute de Salva Ferrer sur Denzel Dumfries. Celui-ci fut quelques minutes plus tard à la base d'un nouveau penalty, accordé à la Spezia et botté par M'Bala Nzola, qui offrait les trois points à l'équipe locale (87e). Après cette seconde défaite en déplacement d'affilée, l'Inter, 2e avec 50 points, se retrouve à 15 points du leader, Naples, qui recevra l'Atalanta samedi. Le club lombard ne compte que 2 points d'avance sur la Lazio et 3 sur l'AS Rome et l'AC Milan. (Belga)