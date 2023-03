Les urgences du CHU Saint-Pierre momentanément fermées en raison d'une cyberattaque

L'attaque informatique a engendré une panne généralisée dès les premières heures de samedi. Elle a mis à mal tout le fonctionnement de nombreuses applications, dont les dossiers patients et les lignes téléphoniques, qui sont restées un temps inaccessibles, expliquent les responsables du CHU. Les patients n'ont pas eu à subir de conséquence de cette situation et l'hôpital n'a constaté, à ce stade, ni fuite ni vol de données. Vers 17h00, la plupart des applications bloquées étaient à nouveau fonctionnelles. La ligne 112 et les urgences devraient également pouvoir être rétablies plus tard dans la soirée Les responsables de l'hôpital se disaient cependant "prudents sur l'évolution possible". Une enquête technique approfondie est en cours avec l'aide de la police fédérale spécialisée. (Belga)