NBA - Deuxième défaite de suite de Denver, Philadelphie s'impose sur le fil

Nikola Jokic a réussi le 26e triple-double de sa saison (37 points, 11 passes, 11 rebonds). Les 25 précédents avaient tous abouti à une victoire des Nuggets. Les Spurs, avant-derniers de la conférence (17 victoires, 49 défaites), ont mis fin à cette série, grâce notamment aux 23 points de Keldon Johnson. Denver reste en tête avec 46 victoires et 21 défaites. Les Lakers ont battu 122-112 Toronto. Toujours privés de LeBron James (cheville), ils ont pu compter sur D'Angelo Russell (28 points, 9 passes) et Dennis Shroder (23 points). Les Lakers (33 victoires, 34 défaites) occupent la neuvième position après ce troisième succès consécutif. A l'Est, Philadelphie a renversé Portland, qui menait 50-71 dans le deuxième quart-temps, pour l'emporter 120-119 grâce à un 'fadeaway' de Joel Embiid à 1 seconde de la fin. Le Camerounais a terminé avec 39 points au compteur. Les Sixers conservent leur troisième place avec 44 victoires et 22 défaites, devant Cleveland (42 victoires, 27 défaites), qui s'est incliné 119-115 à Miami malgré 42 points de Donovan Mitchell. Miami (38 victoires, 32 défaites) pointe en septième position, derrière Brooklyn (38 victoires, 29 défaites), venu à bout de Minnesota après prolongation 123-124, et devant Atlanta (34 victoires, 33 défaites), victorieux 107-114 à Washington. (Belga)