PGA Tour - Thomas Detry manque le cut au Players Championship malgré un beau 2e tour

(Belga) Malgré une deuxième carte de 69, Thomas Detry n'est pas parvenu à se qualifier samedi matin pour les deux derniers du tour du Players Championship de golf, une épreuve du PGA Tour dotée de 25 millions de dollars, qui se joue sur le parcours floridien de Ponte Vedra Beach. Le Bruxellois de 30 ans, 75e mondial, n'a pu rattraper son score de 78 du premier tour. Il échoue pour un coup au-dessus du par et se classe 76e ex aequo. Le deuxième tour s'est achevé samedi matin, n'ayant pu s'achever vendredi en raison de la mauvaise météo (pluie et risques d'orage)