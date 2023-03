République tchèque: des milliers de manifestants contre le gouvernement et la pauvreté

"Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour nous révolter contre cette pauvreté", a déclaré à la foule rassemblée sur la place Venceslas de Prague Jindrich Rajchl, avocat et chef de file du parti PRO qui organisait le rassemblement. La République tchèque est confrontée à des niveaux d'inflation record depuis un an, principalement à cause de la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine. En février, le taux d'inflation annuel de ce pays de 10.5 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan, a atteint 16.7%. Les manifestants ont appelé le gouvernement du Premier ministre de centre-droit Petr Fiala à démissionner, tandis que Jindrich Rajchl a déclaré qu'il souhaitait la mise en place d'un gouvernement qui "se préoccupe en premier lieu des intérêts des citoyens tchèques". Les manifestants ont également critiqué l'Otan et appelé à une paix immédiate en Ukraine, qui lutte contre l'invasion russe depuis plus d'un an. Des médias tchèques ont rapporté qu'un manifestant muni d'un mégaphone a appelé la foule à arracher le drapeau ukrainien accroché au bâtiment du Musée national, situé en haut de la place. Les opposants au gouvernement de Petr Fiala affirment qu'il se préoccupe davantage de l'Ukraine que de son propre peuple. La République tchèque a envoyé une aide militaire et humanitaire substantielle à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. (Belga)