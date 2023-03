Asile et migration - Huit morts après le naufrage de deux bateaux au large de la Californie

"C'est l'une des pires tragédies de contrebande maritime en Californie, à ma connaissance", a déclaré dimanche James Gartland, un responsable des services de secours de San Diego, semblant faire référence aux flux migratoires entre le Mexique et les États-Unis. Les huit victimes sont des adultes, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, sans communiquer leurs nationalités. Les secours ont été appelés vers 23h30 locales samedi par une personne s'exprimant en espagnol, qui a affirmé que 15 personnes se trouvaient sur un bateau, et huit dans l'autre. Une fois sur place, ils ont constaté que "deux bateaux avaient chaviré", a indiqué M. Gartland. Les secours n'ont "pas trouvé de survivants" pendant leurs opérations, mais des personnes ont pu atteindre le rivage et "quitter la plage", a déclaré M. Gartland. La zone dans laquelle les bateaux se trouvaient "est très dangereuse, même en pleine journée", avec de forts courants, a-t-il estimé. La ville de San Diego se trouve tout près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. De très nombreux migrants la franchissent illégalement, un sujet devenu un casse-tête politique pour l'administration du président démocrate Joe Biden. Les migrants, qui veulent échapper à la pauvreté ou à la violence dans leurs pays d'origine, prennent souvent d'énormes risques pour entrer sur le sol américain. (Belga)