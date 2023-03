Carambolage de quarante véhicules en Hongrie

L'incident spectaculaire n'a pas fait de morts, mais bien plusieurs dizaines de blessés. Cinq camions et 37 voitures ont été impliqués dans ce carambolage, indique la police qui diffuse des images impressionnantes de l'accident et témoignent de la très faible visibilité. Celles-ci montrent aussi la police et les services de secours à pied d'oeuvre. "Trente-neuf personnes ont été transportées à l'hôpital dont 29 adultes et 10 enfants. Dix adultes sont grièvement blessés, 19 présentent des blessures légères et quatre enfants sont grièvement blessés et six présentent des blessures légères", a fait part le service de presse des ambulanciers, cité par l'agence TASS. Quatre hélicoptères et 16 ambulances ont été nécessaires pour évacuer les personnes blessées. La police attribue la visibilité dégradée sur l'axe routier qui relie Budapest à l'Autriche à des rafales qui transportaient une poussière épaisse, ce qui est aussi visible sur les images qui circulent. (Belga)