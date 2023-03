Championnats de Belgique du semi-marathon - Bashir Abdi passe sous l'heure au semi-marathon et s'empare du record de Belgique

Abdi, 34 ans, a amélioré de 27 secondes le précédent record national établi en 1h00:18 par Mohammed Mourhit le 4 octobre 1997 à Kosice en Slovaquie. Le Gantois de 34 ans disputait cette épreuve en guise de préparation au marathon de Rotterdam le 16 avril. Il s'est imposé dans la cité portuaire néerlandaise en 2021 et établi à cette occasion le record d'Europe en 2h03:36. Bashir Abdi détient aussi le record de Belgique de l'heure avec 21,322 km depuis le 4 septembre 2020 au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Un groupe de lièvres avait été mis à la disposition d'Abdi, mais les conditions météorologiques défavorables (pluie et vent) leur ont donné du fil à retordre, si bien que le Gantois s'est retrouvé tout seul avant la mi-course. Il est parvenu néanmoins à maintenir un rythme élevé. Les deuxième et troisième places sont revenues au Kenyan Abraham Akopesha (1h00:40) et au Djiboutien Djamal Abdi (1h00:56). La 2e marche sur le podium du championnat de Belgique a été occupée par le débutant Simon Debognies. Son temps (1h01:52) le place directement au 7e rang belge absolu. Dorian Boulvin est monté sur la 3e marche grâce à son temps de 1h03:07. Chez les femmes, la Kenyane Shamila Kipsiror s'est imposée en 1h07:53 devant sa compatriote Veronica Loleo (1h08:03) et l'Éthiopienne Kasanesh Ayenew Baze (1h08:40). Hanne Verbruggen est sacrée championne de Belgique (1h12:28) devant Juliette Thomas (1h13:54) et Victoria Warpy (1h14:04). (Belga)