Championnats du monde de shorttrack - Satisfaits de leurs progrès, Stijn et Hanne Desmet sont dans le flou quant à leur avenir

Dans le Mokdong Ring, Desmet a prouvé qu'il figurait désormais parmi l'élite des patineurs sur piste courte. Avec sa sœur Hanne, qui a connu un week-end moins positif, il s'entraîne depuis cinq ans avec les meilleurs patineurs néerlandais à Heerenveen. Mais il n'est pas certain que cette collaboration se poursuive. Les Desmet sont peut-être devenus trop bons. Cinq jours avant ces championnats, ils ont appris que la coach nationale Annie Sarrat se concentrerait à l'avenir exclusivement sur les Néerlandais. Pour la préparation et l'évaluation des courses, le duo a dû s'adresser au coach national belge Ingmar van Riel. Sarrat n'était plus autorisée à se tenir à leurs côtés en tenue belge, ont déclaré les meilleurs belges de la discipline. "Je n'étais pas bien mentalement", a reconnu Hanne. "Je n'ai pas performé au niveau nécessaire. Stijn a été moins affecté par ce changement soudain. Il ne se préoccupe guère de ce genre de choses. "Je suis dans mon propre monde quand je patine", a-t-il déclaré. Les deux Belges ont souligné qu'il n'était pas question d'une mauvaise relation avec les patineurs néerlandais qui auraient également été surpris par la décision de la direction de l'équipe néerlandaise. Néanmoins, le frère et la soeur estiment que le shorttrack belge a fait des progrès cette saison. "La percée du relais mixte est très positive. Nous appartenons au top mondial", a déclaré Stijn. Hanne a également parlé d'une bonne saison. "Je suis satisfaite de la progression, même si ce week-end, je n'ai pas été à la hauteur." (Belga)