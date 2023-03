Coupe des Nations de concours complet - La Belgique remporte la 1re épreuve de la saison en Italie

Jarno Verwimp (Mahalia) et Lara de Liedekerke (Ducati d'Arville) ont terminé respectivement deuxième et quatrième du cross. Karin Donckers (Fletcha van 't Verahof) est arrivée en huitième position, Senne Vervaecke (Google van Alsingen) en quatorzième. Toute l'équipe belge a réussi un sans-faute au cross. Les fautes de temps n'étaient pas prises en compte, même si personne n'a réussi à terminer le cross dans le temps imparti. Avec cette victoire, la Belgique entame bien la course qualificative aux Jeux Olympiques 2024. Le vainqueur de la Coupe des Nations de concours complet, qui compte huit rendez-vous, obtiendra son billet pour Paris 2024. (Belga)