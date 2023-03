Coupe du monde de biathlon - Le Norvégien Vetle Christiansen gagne le départ groupé, Florent Claude 25e

Le Norvégien Johannes Boe, assuré de remporter le gros globe de cristal de vainqueur de la Coupe du monde, son frère Tarjei, le Français Quentin Fillon Maillet et le Suédois Sebastian Samuelsson étaient absents, la faute au Covid-19. Christiansen, auteur d'un 20 sur 20 sur le pas de tir, en a parfaitement profité pour s'imposer et offrir à la Norvège un nouveau doublé, avec Johannes Dale, deuxième à 9 secondes, avec une faute au tir, et le Français Eric Perrot, troisième à 12 secondes (1 faute). Claude, qui a commis trois fautes au tir, a franchi la ligne en 25e position à 2:10.3 du vainqueur. Au classement de la Coupe du monde, Boe compte 1.319 points. Son compatriote Sturla Laegreid, 13e dimanche, est deuxième avec 948 points, devant Christiansen (832). Claude (331 points) occupe la 19e position. Thierry Langer, qui n'a pas pris part au départ groupé, est 55e avec 43 points. Les finales de la Coupe du monde se tiendront à partir de jeudi à Oslo Holmenkollen. (Belga)