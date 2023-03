Dissensions au sein de la coalition autrichienne sur les moteurs thermiques

Samedi, la ministre écologiste chargé de la protection du climat et du transport, a contredit le chancelier conservateur Karl Nehammer, qui la veille s'était opposé à la fin des moteurs thermiques dans l'UE à partir de 2035. L'approbation d'un préaccord européen à cet égard a été reporté la semaine passée suite au blocage de l'Allemagne. "L'adhérence idéologique aux moteurs à combustion ne va pas sauver le climat", a déclaré dans un message posté sur Twitter Mme Gewessler. "Nous prenons la crise climatique et les inquiétudes des Autrichiens sérieusement. Le chancelier devrait faire de même", a-t-elle poursuivi. Dans un discours vendredi, M. Nehammer, du parti populaire autrichien (ÖVP) s'est insurgé contre les avertissements au sujet d'une "apocalypse" et avait qualifié l'Autriche de "pays de l'automobile par excellence" en raison des nombreux emplois générés par cette industrie. Il a aussi annoncé qu'il mènerait une campagne au niveau européen contre la fin du moteur à combustion. Il est question de réduire les émissions de CO2 des nouveaux véhicules de 100% à partir de 2035 dans le cadre d'un paquet plus large visant à lutter contre le changement climatique. En plus de l'Allemagne, des pays comme l'Italie, la Pologne, la Bulgarie et la République tchèque ont aussi fait part de leurs oppositions à ce projet d'interdiction. Pour approuver cette interdiction 15 des 27 Etats membres de l'UE, soit 65% de la population du bloc, devraient voter en faveur. (Belga)