JO 2024 - Axel Müller veut aligner "deux doubles les plus performants possible" en vue des JO

"Les résultats de Seneffe me paraissent logiques. Tim Brys est en très bonne condition et très fort techniquement", a commenté le coach allemand de 57 ans après la victoire du Gantois sur le canal Charleroi/Bruxelles. "On a aussi pu voir que la technique de Ward Lemmelijn n'est pas encore à niveau et que même un poids léger comme Marlon Colpaert peut aller aussi vite que beaucoup de poids lourds." Pour l'ancien entraîneur de l'équipe féminine allemande, d'Israël et des juniors espagnols, il lui faudra bientôt composer les bateaux qui défendront la Belgique lors des championnats d'Europe de Bled (25-28 mai), des étapes de Coupe du monde et des Mondiaux de Belgrade (3-10 septembre), où se distribueront les premiers tickets pour Paris-2024. "Nous possédons actuellement un noyau de quelque 10 rameurs qui possèdent les qualités pour intégrer le collectif olympique. En entamant mon contrat en janvier 2022 la fédération m'avait demandé d'appuyer le projet de formation d'un quatre de couple. Je pense que ce n'est pas la bonne option. Même si nous n'abandonnons pas totalement le projet, nous nous concentrerons d'abord sur deux doubles les plus performants possible. Le prochain stage en Italie et les régates de Piedeluco nous donnerons des indications sur la meilleure composition de ces deux de couple, tant en poids légers qu'en poids lourds. Les autres rameurs auront toujours l'occasion de démontrer leur ambition dans un quatre ou même en skiff. Et pourquoi pas mélanger légers et lourds dans un quatre, du moment que le bateau est concurrentiel." (Belga)