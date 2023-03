Jupiler Pro League - L'Union s'impose à Genk et revient à 5 points du leader

Trois jours après son partage à l'Union Berlin en 8e de finale aller de l'Europa League et son retour chaotique de la capitale allemande, l'Union, 2e du championnat, se rendait chez le leader Genk, qui comptait 8 points d'avance au coup d'envoi. L'Union, qui saluait le retour de son capitaine Teddy Teuma, se créait la première grosse occasion par Yorbe Vertessen, qui forçait Maarten Vandevoordt à la parade après 6 minutes de jeu. Genk jouait aussi au football et se voyait octroyer un penalty pour une faute de main de Siebe van Der Heyden dans le rectangle (22e). Penalty transformé par Bryan Heynen, qui portait les Limbourgeois aux commandes (24e). Après être passé près du 2-0 avec le but de Daniel Munoz refusé pour hors-jeu par le VAR, l'Union égalisait à la 42e par Bart Nieuwkoop qui trompait Vandevoordt de la tête. Les Bruxellois n'en restaient pas là et prenaient l'avance grâce à Simon Adingra qui fit 1-2 d'une frappe enroulée dans la lucarne (44e). Les tirs cadrés se faisaient attendre en seconde période, ce qui n'empêcha pas les filets de trembler à la 73e minute. Munoz envoyait le cuir dans les filets mais sa reprise de la tête était déviée par le bras de Mark McKenzie. Résultat: le VAR annulait un but de Genk pour la seconde fois de la rencontre. Une rencontre qui se soldait par une victoire unioniste en terre limbourgeoise. Avec 62 points, l'Union revient à 5 points de Genk (67 points). Les troupes de Karel Geraerts ont 2 points d'avance sur le 3e, l'Antwerp, vainqueur 0-2 à Seraing samedi. (Belga)