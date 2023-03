Le suspect de la prise d'otage de onze personnes en Allemagne placé en détention

Selon le parquet et la police, un juge a livré un mandat d'arrêt pour prise d'otages. L'homme de 20 ans, connu de la police, a retenu en otage 11 personnes cinq heures durant, avant que des forces spéciales pénètrent dans la pharmacie. Le suspect était armé mais a agi seul, selon la police alors que dans un premier temps il avait été évoqué qu'il puisse avoir une complice. Personne n'a été blessé, a aussi assuré la police, qui est arrivée 2 minutes après les premiers appels d'urgence émis depuis la pharmacie. Pour des raisons tactiques, la police n'a pas livré d'informations sur les demandes du preneur d'otages, comme au sujet d'une rançon. Le maire de la ville, Frank Mentrup, a remercié les services d'urgence et a dit espérer que les otages pourraient se remettre au plus vite de l'incident. "Karlsruhe est soulagée que cette situation dangereuse a pris fin sans effusion de sang", a-t-il déclaré vendredi soir L'incident est survenu au lendemain d'une autre situation dramatique en Allemagne nécessitant l'intervention de forces spéciales. Un ex-membre des Témoins de Jéhovah a tué six personnes jeudi soir dans son ancienne communauté à Hambourg, ville portuaire au nord du pays, avant de se donner la mort. (Belga)