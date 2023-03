Les Belges à l'étranger - Heerenveen n'arrête pas l'Ajax

Les Amstellodamois ont mis le feu aux poudres dès la première demi-heure via Mohammed Kudus (10e), Edson Alvarez (16e) et Steven Bergwijn (19e). Avant la pause, Pelle van Amersfoort (42e) a réduit l'écart. En deuxième période, Kenneth Taylor (52e) a effacé tout espoir des Frissons. En fin de rencontre, Sydney van Hooijdonk (79e) a doublé la mise pour Heerenveen. L'Ajax, invaincu en championnat depuis treize rencontres, partage provisoirement la tête de la première division néerlandaise avec Feyenoord (55 points) qui reçoit Volendam en soirée. Heerenveen pointe en milieu de tableau avec le 10e rang et 31 unités. (Belga)