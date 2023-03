Les Belges à l'étranger - Wolfsburg arrache le nul face à l'Union Berlin, Januzaj prend un rouge en Turquie

Les joueurs de la capitale ont obtenu un penalty, converti par Josip Juranovic (71e). Dans les dernières minutes, Patrick Wimmer (84e) a sauvé son équipe avec une frappe qui a fini dans les filets. Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels ont joué toute la rencontre dans les rangs de Wolfsburg. Dans un même temps en Turquie, Basaksehir, avec Adnan Januzaj, s'est incliné 0-2 face à Besiktas lors de la 25e journée de Super Lig. Le Diable Rouge a dû rejoindre le vestiaire plus tôt que ses coéquipiers: après une glissade, Januzaj a touché son adversaire le pied en avant et décollé du sol. Jugeant son geste dangereux, l'arbitre a sorti le carton rouge (35e). Le Besiktas a pris les trois points grâce à Vincent Aboubakar (15e) et Arthur Masuaku (55e). Au classement de la première division turque, l'équipe de Januzaj occupe la 6e place avec 40 points alors que Besiktas pointe au 3e rang avec 46 unités. (Belga)