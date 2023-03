Météo - Douceur dimanche malgré un ciel gris et pluvieux

Le matin, il fera très nuageux à couvert avec de faibles pluies ou de la bruine, et provisoirement un peu de neige (fondante) en Hautes Fagnes. Dans le courant de la journée, quelques éclaircies apparaîtront depuis l'ouest mais un risque d'averses persistera. Les maxima, doux pour la saison, oscilleront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre. Le vent d'ouest­ sud­ ouest sera soutenu, assez fort en bord de mer et modéré dans l'intérieur. Des rafales proches de 50 km/ h, et même de l'ordre de 60 km/ h à la mer et sur le relief, seront possibles. (Belga)