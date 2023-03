Paris-Nice - David Gaudu: "J'ai passé un cap"

"C'était la dernière étape, il fallait essayer de jouer le classement général mais je n'avais pas les jambes pour attaquer aujourd'hui", a déclaré le Français aux organisateurs. "Le bilan est plus que positif, mais là je ne pouvais pas le suivre, il n'y a pas de regrets à avoir. J'ai passé un cap, j'ai progressé sur le plan physique et j'ai allié le mental avec. C'est une progression régulière, chaque année on rajoute des choses et j'arrive à faire de plus belles courses. Si on m'avait dit ça au début de Paris-Nice, on aurait signé des deux mains. L'équipe a été là toute la semaine, on a fait tout ce qu'il fallait, y compris sur le chrono par équipes, et on ramène un podium de Paris-Nice. Ce ne sont pas des choses qu'on arrive à faire tous les ans", conclut Gaudu, 4e du dernier Tour de France. (Belga)