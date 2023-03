Pour Pence, l'histoire tiendra Trump "pour responsable" de l'assaut du Capitole

L'ancien vice-président américain Mike Pence a déclaré samedi que l'histoire tiendra pour "responsable" l'ex-président des Etats-Unis Donald Trump pour son rôle dans l'assaut contre le Capitole en 2021, ont rapporté des médias américains.

"Le président Trump a eu tort", a déclaré M. Pence, son ancien colistier, dans un discours prononcé lors du Gridiron Dinner, un gala organisé par des journalistes où se rendent des personnalités politiques de premier plan.

"Je n'avais pas le droit d'annuler (le résultat de) l'élection. Et ses paroles imprudentes ont mis en danger ma famille et tous ceux qui se trouvaient au Capitole ce jour-là. Et je sais que l'histoire tiendra Donald Trump pour responsable", a déclaré M. Pence, cité par plusieurs médias.

Parmi les milliers de protestataires ayant investi le Capitole à Washington le 6 janvier 2021, certains avaient appelé à pendre M. Pence, contraignant le vice-président de M. Trump à se précipiter vers un lieu sécurisé.

Ces remarques ne manqueront pas de creuser davantage le fossé entre les deux hommes politiques, à couteaux tirés depuis que Mike Pence a refusé de soutenir Donald Trump dans ses efforts pour renverser le résultat de l'élection de 2020 et rester au pouvoir.

Donald Trump a d'ores et déjà rendu publique son intention de briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de 2024, et Mike Pence a indiqué qu'il pourrait lui disputer l'investiture du Parti républicain.

D'ordinaire, le Gridiron Dinner est un événement léger ponctué de sketches et de musique, et l'ancien vice-président a de ce point de vue d'abord cherché à faire rire l'assistance.

"Je soutiendrai de tout coeur et sans réserve le candidat républicain à la présidence en 2024 - si c'est moi."

Les remarques acerbes de Mike Pence à l'égard de Donald Trump prononcées lors du gala étaient inattendues.

"J'étais au dîner et je peux confirmer que @Mike_Pence a vraiment pris la salle par surprise - beaucoup de mâchoires sont tombées", a tweeté Maryam Mujica, une ancienne responsable au sein du Département d'Etat.