WTT Smash - Cedric Nuytinck en 8e de finale du double

Le duo belgo-polonais a franchi le premier tour aux dépens du Roumain Ovidiu Ionescu (WTT 88) et de l'Espagnol Alvaro Robles (WTT 43) qui se sont inclinés 3 sets à 1 (11-6, 11-7, 6-11 et 11-7). Les Anglais Liam Pitchford (WTT 24) et Paul Drinhall (WTT 72) seront leurs adversaires en huitièmes de finale. Egalement sorti en simple, Martin Allegro, N.1 belge et 84e mondial, jouera lundi en compagnie de Florent Lambiet (WTT 143). Le duo wallon affrontera les Hongkongais Wong Chun Ting (WTT 30) et Ho Kwan Kit (WTT 107). Les Allemands Dang Qiu (WTT 11) et Benedikt Duda (WTT 35) seront opposés aux vainqueurs de ce duel au 2e tour pour une place en quarts de finale. Ce tournoi est disputé jusqu'au 19 mars par 128 joueurs en simple et 24 paires de double et constitue le dernier rendez-vous entrant en ligne de compte pour désigner les joueurs qui pourront participer aux championnats du monde du 20 au 28 mai prochains à Durban en Afrique du Sud. (Belga)