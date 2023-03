Affaire Sanda Dia - Le ministère public requiert 18 à 50 mois de prison contre les 18 prévenus

Selon l'avocate générale Annelies De Cauwer, tous les prévenus ont pris une part active et directe au rituel du baptême. "Ils ont aidé à la préparation, la mise en place, l'incitation et la réalisation. Sans les organisateurs, il n'y aurait pas eu de baptême ni de crime. Ils sont tous responsables en tant qu'auteurs ou coauteurs." La peine la plus sévère, 50 mois de prison, a été réclamée pour A.G., alias Janker. Lors du procès en première instance, une peine de prison de 60 mois avait été requise. "Il était responsable des coups pendant le cantus et le baptême. Il dit également dans des messages qu'il voulait 'rendre ça vraiment brutal", a déclaré l'avocate générale. Il risque également une amende de 8.000 euros. Praeses J.J., alias Zaadje, risque, lui, une peine de 40 mois de prison, contre les 50 réclamés en première instance. Il avait des pouvoirs de décision et aurait pu arrêter le baptême, a souligné le ministère public. Pour les autres prévenus, 18, 24 et 30 mois de prison ont été requis. L'avocate générale a souligné la difficulté de cette procédure pénale, car les prévenus sont des jeunes qui sont insérés dans la société. "Mais en même temps, ils sont responsables de la mort de Sanda Dia. Nous devons envoyer le signal que de tels faits ne sont pas autorisés." (Belga)