Brendan Fraser obtient l'Oscar du meilleur acteur pour "The Whale"

L'acteur, qui a délecté le public avec ses rôles d'aventuriers musculeux dans des comédies des années 1990, a séduit l'académie des Oscars en incarnant un professeur obèse reclus et tourmenté par le chagrin. "C'est donc ça le multivers", a déclaré Brendan Fraser, incrédule et ému, en recevant la statue dorée. "The Whale" de Darren Aronofsky marque le come-back de la star de 54 ans, qui avait mis sa carrière entre parenthèses au début des années 2000 pour raisons personnelles et après avoir accusé un ponte de l'industrie cinématographique d'agression sexuelle. Tombé dans un oubli relatif, l'acteur apparaît méconnaissable lors de ce long-métrage dans le corps de Charlie, un homme de plus de 250 kilos qui ne peut plus sortir de chez lui et réussit à peine à se lever de son canapé. Adapté d'une pièce de théâtre de Samuel D. Hunter, l'oeuvre raconte les retrouvailles de ce professeur d'anglais et de sa fille -- jouée par Sadie Sink, jeune star de la série "Stranger Things" -- avec qui il a coupé les ponts. (Belga)