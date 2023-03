Championnats d'Europe de voile ILCA - Emma Plasschaert 2e après l'unique régate disputée

Après plusieurs jours sans régate faute de vent, Plasschaert n'a pu terminer qu'une seule manche. Dans le groupe jaune, notre compatriote n'a été devancée que la tenante du titre polonaise Agata Barwinska. Eline Verstraelen a terminé 41e. La régate dans le groupe rouge, avec Laura Bouckaert, a finalement été annulée en raison d'un problème de GPS. Cette régate sera à nouveau disputée mardi. En ILCA 6 messieurs, Anders Bultynck a remporté la seule régate de la journée. Maarten Boot a terminé 25e et Brecht Zwaenepoel 66e. William De Smet, 7e de sa première régate en ILCA 7 dimanche, n'est pas entré en action en raison d'un vent trop faible. Lors des précédents championnats d'Europe, à la fin de l'année dernière à Hyères, en France, Emma Plasschaert avait terminé cinquième. Plasschaert a déjà été championne du monde à deux reprises, en 2018 et 2021, mais n'a jamais remporté l'or européen. En 2018 et 2019, elle a remporté le bronze. Aux Jeux olympiques de 2021 au Japon, elle s'était classée quatrième. (Belga)