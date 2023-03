Championnats du monde de shorttrack - Hanne et Stijn Desmet assurés de rester à Heerenveen jusqu'en 2024

Corné Lepoeter, président de la Fédération royale belge de patinage de vitesse (FRBP), a révélé l'info lundi au lendemain des championnats du monde de shorttrack de Séoul. "Après les Jeux Olympiques d'hiver de 2022, ce contrat a été signé pour deux ans", a-t-il déclaré. Il existe une option pour prolonger l'accord jusqu'aux Jeux de Cortina-Milan 2026. Hanne et Stijn Desmet s'entraînent depuis cinq ans avec la sélection néerlandaise, les installations et la concurrence en Belgique étant trop limitées. Ils étaient inquiets pour leur avenir. Ils avaient appris quatre jours avant les championnats que les coachs néerlandais n'avaient pas été autorisés à les épauler et devaient se consacrer uniquement aux patineurs "oranje". La décision, prise par le directeur technique Remy de Wit et le responsable de la discipline Wilf O'Reilly, avait été communiquée à Corné Lepoeter lors des Mondiaux de patinage de vitesse de Heerenveen début mars. A Séoul, le frère et la sœur Desmet ont été assistés par le coach national belge Ingmar van Riel. Selon les Néerlandais, Hanne et Stijn Desmet, tous deux champions d'Europe, étaient devenus de trop gros concurrents. Avec un Desmet et un Néerlandais dans une même course, les coachs risquaient d'être en difficulté. La stratégie, préparée par l'entraîneur et le patineur, joue un rôle important en shorttrack. Hanne Desmet a révélé qu'elle a été mentalement perturbée dans ces Mondiaux par ce changement. Stijn Desmet est resté relativement calme. Il a terminé deuxième du 1000 mètres le dimanche et a ainsi remporté la seule médaille belge. (Belga)