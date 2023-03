Les travaux de rénovation du viaduc de Vilvorde dureront huit ans

Le coût de cette rénovation de grande ampleur est estimé à 500 millions d'euros. Long de 1,7 kilomètre et haut de 35 mètres, ce viaduc a été conçu dans les années 1970 pour durer un siècle. Ouvert à la circulation automobile depuis 1978, sa structure est en mauvais état. Cette rénovation est donc nécessaire afin d'assurer la sécurité des automobilistes et des chauffeurs de camions. Cette rénovation concerne la structure globale du pont mais également sa structure porteuse ainsi que les voies de garage et l'intérieur de l'édifice. Comme beaucoup de constructions datant des années 1970, le revêtement du viaduc de Vilvorde contient de l'amiante. Celui-ci est en cours d'assainissement. (Belga)