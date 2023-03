Ligue des Champions - L'Inter, le Real et Naples veulent finir le travail, City doit se méfier de Leipzig

Sur base des résultats à l'aller, les deux matchs de mardi semblent les plus indécis. Manchester City, privé de Kevin De Bruyne, malade, était reparti de Leipzig avec un partage 1-1. Les Cityzens, qui restent sur quatre victoires de rang en championnat, partiront favoris, mais devront se méfier des Allemands, en quête d'une deuxième qualification en quarts de finale après les demi-finales atteintes en 2020. En septembre 2021, City avait battu Leipzig 6-3. Le but de Romelu Lukaku à l'aller (1-0) donne un court avantage à l'Inter sur Porto. Mais les troupes de Simone Inzaghi traversent une zone de turbulences, après une deuxième défaite en trois matchs, contre le Spezia vendredi. L'Inter n'a plus atteint les quarts de la C1 depuis 2011. Porto, entraîné par Sergio Conceicao, un ancien de l'Inter, compte 8 points de retard sur Benfica en championnat et compte sur la scène européenne pour briller. Mercredi, le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard abordera le choc face à Liverpool, remake de la dernière finale, fort d'un succès 2-5 obtenu à l'aller. A moins d'un exploit retentissant des 'Reds', les 'Merengues' vont infliger une quatrième déception consécutive aux troupes de Jurgen Klopp, après les victoires en finale 2018 et 2022 et l'élimination en quarts en 2021. Lancé vers la conquête d'un troisième titre de champion d'Italie, Naples se présente comme un sérieux outsider en Europe. Les 'Partenopei' ont probablement fait le plus dur en s'imposant 0-2 à Francfort. Naples n'a encore jamais atteint les quarts de finale de la C1. Vainqueur de la dernière Europa League, Francfort n'a plus gagné depuis quatre matchs, toutes compétitions confondues. (Belga)