L'Ukraine dément toute implication dans les protestations en Géorgie

"Nous rejetons catégoriquement de telles insinuations qui n'ont rien à voir avec la réalité", a réagi le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nikolenko, sur Facebook, assurant que les autorités géorgiennes cherchaient leur "ennemi au mauvais endroit". La veille, le Premier ministre géorgien, Irakli Garibachvili, avait accusé Kiev "d'ingérence directe" dans ces protestations. M. Garibachvili réagissait lui-même à des déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait souhaité un "succès démocratique" aux manifestants. "Quand une personne qui fait la guerre trouve le temps de parler d'une manifestation destructrice (...) c'est une preuve directe que cette personne est impliquée", a jugé dimanche Irakli Garibachvili sur la chaîne de télévision pro-gouvernementale Imedi TV. La semaine dernière, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Tbilissi, la capitale géorgienne, pour s'opposer à un projet de loi dénoncé comme la copie d'une loi russe sur les "agents de l'étranger", qui sert en Russie à la répression des détracteurs du Kremlin. Après deux nuits de protestations marquées par des heurts avec la police, le gouvernement géorgien a fait marche arrière et retiré ce projet. Moscou a de son côté accusé des pays tiers d'avoir fomenté les manifestations et les a qualifiées de "tentative de coup d'État". La Géorgie, un État de quatre millions d'habitants, a été victime en 2008 d'une intervention militaire russe qui a abouti à la formation de deux territoires séparatistes prorusses, en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Le pays souhaite officiellement rejoindre l'Union européenne et l'Otan, mais des ONG et militants d'oppositions accusent le parti au pouvoir, Rêve géorgien, d'encourager une dérive autoritaire. (Belga)