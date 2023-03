Manifestations en Iran - Le régime iranien gracie 22.000 manifestants

Il y a une semaine, les médias d'État ont rapporté que le leader religieux de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, avait gracié un total de plus de 80.000 prisonniers pour marquer l'anniversaire de la révolution islamique de 1979. Des chiffres qui ne peuvent être vérifiés. Les observateurs estiment que les amnisties sont une tactique de diversion née du fait que les dirigeants politiques et spirituels ont été soumis à des pressions. Ils critiquent également le fait qu'un acte d'accusation soit nécessaire pour obtenir une amnistie, ce qui signifie que les manifestants doivent s'incriminer eux-mêmes pour être libérés. La vague de protestations en cours depuis l'automne dernier a plongé le régime iranien dans la pire crise qu'il ait connue depuis des décennies. Elle a été déclenchée par la mort en garde à vue de Mahsa Amini, Kurde de 22 ans arrêtée il y a environ six mois pour avoir enfreint les codes vestimentaires islamiques. Plus de 500 manifestants ont été tués au cours des manifestations qui ont suivi. (Belga)