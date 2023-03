Opération de contrôle au Benelux: près de la moitié des camions en infraction

Les contrôles effectués ciblaient spécifiquement le respect des temps de conduite et de repos ainsi que l'utilisation correcte du tachygraphe (appareil électronique intégré au véhicule et enregistrant les temps de conduite et de repos du chauffeur, la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les irrégularités, NDLR). Au total, 41 infractions ont été constatées. Cette action a été menée par le Service public fédéral Mobilité et Transports en Belgique, l'Inspection de l'environnement et des transports (ILT) aux Pays-Bas et l'Administration des douanes et accises au Luxembourg. Des équipes comprenant des inspecteurs des trois pays ont effectué des contrôles à Kruibeke et Lamain en Belgique, à Venlo aux Pays-Bas et à Sterpenich au Luxembourg. Cette coopération, qui s'inscrit dans le cadre du Traité de Liège Benelux de 2014, vise au partage des connaissances et des bonnes pratiques ainsi qu'à l'uniformisation des pratiques de contrôles dans les trois pays. (Belga)