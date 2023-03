Oscars 2023 - Les vedettes du cinéma foulent un tapis couleur champagne

Les premiers invités ont commencé à défiler dimanche en début d'après-midi à Hollywood. Le réalisateur argentin Santiago Mitre ("Argentina 1985"), ainsi que ses homologues belge Lukas Dhont ("Close") et irlandais Colm Bairead ("The Quiet Girl"), tous en compétition pour l'Oscar du meilleur film international, ont notamment foulé ce tapis couleur crème. "Close" a remporté, lors de la récente cérémonie des Magritte du cinéma, sept prix, sur dix possibles, dont ceux du meilleur scénario, du meilleur film flamand et du meilleur espoir masculin pour Eden Dambrine. Le long-métrage a également été récompensé du Grand Prix du Festival de Cannes au printemps dernier. C'est la huitième fois qu'un long-métrage belge est nommé pour l'Oscar du meilleur film international. Le long métrage grand favori pour la course aux statuettes est la comédie"Everything Everywhere". Nommé dans 11 catégories, ce film loufoque a rencontré un joli succès en salles, avec 100 millions de dollars au box-office. (Belga)