Oscars 2023 - "Navalny" sacré meilleur documentaire aux Oscars

Réalisé par le Canadien Daniel Roher, cette enquête décrit l'ascension politique d'Alexeï Navalny, la tentative d'assassinat à laquelle il a difficilement survécu et son emprisonnement qui a suivi. "Et il y a quelqu'un qui n'a pas pu être des nôtres ce soir: Alexeï Navalny, le chef de l'opposition russe, reste en détention à l'isolement en raison de ce qu'il appelle --je veux m'assurer de bien citer ses mots-- la guerre d'agression injuste de Vladimir Poutine en Ukraine", a déclaré M. Roher en recevant la statuette. Emprisonné depuis plus de deux ans, M. Navalny a été arrêté à son retour en Russie après avoir subi ce grave empoisonnement qu'il attribue au Kremlin. En mars dernier, il a été condamné à neuf ans de prison pour des accusations d'"escroquerie" qu'il juge fictives. "Mon mari est en prison simplement car il a dit la vérité. Mon mari est en prison simplement car il défend la démocratie", a lancé dimanche l'épouse du dissident, Yulia. Produit par HBO Max et CNN Films, "Navalny" avait été présenté en avant-première le 25 janvier 2022 au Festival du film de Sundance. Le prix du meilleur documentaire lui avait été décerné en février 2023 aux Bafta à Londres. (Belga)