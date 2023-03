Oscars 2023 - Pas d'Oscar pour "Close" de Lukas Dhont, qui s'incline face à "A l'Ouest, rien de nouveau"

L'adaptation en allemand d'"A l'Ouest, rien de nouveau", chef d'oeuvre pacifiste du romancier Erich Maria Remarque sur les horreurs de la Première Guerre mondiale, a remporté dimanche la statuette dorée pour le meilleur film international. Le long métrage allemand pouvait se targuer de neuf nominations et a remporté notamment aussi l'Oscar de la meilleure musique de film et du meilleur décor. Produit par Netflix, le long-métrage était la troisième version du livre portée à l'écran depuis un siècle, mais la première dans la langue de Goethe, utilisée par son auteur. Le film a devancé ses concurrents argentin "Argentina 1985", polonais "EO", irlandais "The Quiet Girl" et belge "Close". C'est la huitième fois qu'un long-métrage belge est nommé pour l'Oscar du meilleur film international. Avant "Close" avaient aussi été en lice "Paix sur les champs" (1970), "Le Maître de musique" (1988), "Daens" (1992), "Farinelli" (1994), "Everybody's Famous" (2000), "Tête de bœuf" (2011) et "Alabama Monroe" (2012). Le film belge avait été récompensé du Grand Prix du Festival de Cannes au printemps dernier. Ce long métrage de Lukas Dhont "est tourné à hauteur d'enfants, deux garçons, Léo et Rémi, qui vivent une amitié fusionnelle qui va être bouleversée par l'entrée au collège et les regards portés par leurs congénères. (Belga)