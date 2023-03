Red Flames - Janice Cayman quittera Lyon en fin de saison

"Je vais terminer cette saison à Lyon et j'espère gagner quelques prix. Après cela, je serai prête pour une nouvelle aventure dans un autre championnat", a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Eleven Sports. "C'est ma dixième saison en France. La compétition je l'ai déjà bien vue." Avant de rejoindre Lyon, elle a défendu les couleurs de Juvisy (2012-2016) et de Montpellier (2017-2019) en France. Elle a aussi joué à Oud-Heverlee Louvain, Tirlemont, à l'université de Florida State et au Western New York Flash. Cayman se dit impatiente de vivre "une autre belle dernière aventure". Avec l'OL, elle a notamment remporté à deux reprises la Ligue des champions et deux titres de champion de France, en 2020 et 2022. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)