Un corps retrouvé dans le coffre d'une voiture incendiée à Marseille

"Les marins-pompiers sont intervenus pour un feu de voiture sur un parking et, quand ils ont éteint le feu, ils ont trouvé un corps calciné dans le coffre du véhicule", a précisé le bataillon des marins-pompiers de Marseille. La procureure de Marseille Dominique Laurens a confirmé la découverte du corps dans la cité de la Busserine, une de ces nombreuses cités des quartiers populaires du nord de Marseille en proie au trafic de drogue. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire. De tels faits évoquent la méthode parfois surnommée par les enquêteurs "barbecue marseillais", destinée à la fois à marquer les esprits et à effacer les traces des criminels. Le dernier cas similaire remonte au mois de juin 2022, avec la découverte d'un corps carbonisé dans le coffre d'une voiture en feu au Rove, une commune limitrophe de Marseille, au nord de la ville. L'année 2022 a été particulièrement meurtrière à Marseille en termes de règlements de comptes liés au trafic de drogue, avec 33 morts par balle et trois par arme blanche, selon un décompte de l'AFP. Si un lien était avéré entre ce nouveau décès et ces trafics, il s'agirait du septième homicide lié à la drogue commis en 2023 à Marseille. (Belga)