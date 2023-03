Une femme au comportement suspect recherchée à Bruxelles

"Une femme s'est présentée, ce lundi matin vers 09h10, à notre commissariat de la rue de Brabant à Schaerbeek", a expliqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord. "Elle s'est comportée de manière suspecte et a quitté le commissariat. Sur la base de son comportement et des témoignages recueillis, nous avons ouvert une enquête". Selon Sudinfo et Het Nieuwsblad, la femme portait peut-être une ceinture explosive, ou du moins des fils électriques étaient visibles sur elle, mais la porte-parole de la police ne peut pas le confirmer. "Nous essayons d'identifier et de retrouver cette femme", a-t-elle poursuivi. "Nous utilisons entre autres les images de caméras de vidéo-surveillance. Sur la base de ces analyses et de l'enquête plus approfondie, nous déterminerons si des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires. En attendant, le commissariat reste ouvert, mais nous sommes extrêmement vigilants". (Belga)