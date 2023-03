Appel Anvers - Willem Engel perd son second procès en diffamation contre Marc Van Ranst

Willem Engel avait attaqué Marc Van Ranst en diffamation parce que ce dernier l'avait qualifié de "négationniste du virus" dans une interview accordée à VTM News le 11 août 2021. Le tribunal correctionnel de Malines avait estimé que les faits n'étaient pas établis et avait acquitté le virologue belge. Le militant néerlandais avait alors interjeté appel mais a été débouté là aussi. La cour a estimé que Marc Van Ranst n'avait commis aucune faute. "Traiter quelqu'un de négationniste du virus n'est pas un fait mais l'expression d'une opinion sur quelqu'un. Il n'est donc pas question de diffamation", selon l'arrêt de la cour d'appel. Willem Engel estimait également qu'il y avait insulte. La cour a estimé le contraire en renvoyant à un tweet posté par l'intéressé avant l'interview du 11 août 2021 dans lequel il qualifiait le coronavirus "d'escroquerie, de hold-up et de canular". "Le tweet indique clairement qu'il niait l'existence du virus à ce moment-là et qu'il était donc un négationniste. Il n'est donc pas question d'insulte", selon la cour. La semaine dernière, la cour d'appel s'était déclarée incompétente pour statuer dans une affaire similaire opposant Willem Engel à Marc Van Ranst. La cour d'appel a en effet considéré qu'il y avait délit de presse, pour lequel seule la cour d'assises est compétente. (Belga)