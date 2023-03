Batibouw - Les Belgian Building Awards 2023 présentés à Batibouw

Le "3-2-1 Façade award" - qui récompense les maisons communicantes (une à trois façades) qui atteignent "une qualité de vie maximale en accordant une grande attention à la lumière du jour et à l'intimité" -, a été décerné à l'Atelier Vens Vanbelle pour la Résidence Brecht & Nele à Gand. Le prix "Sustainability" a été attribué au cabinet B+ architects pour le projet Londot 3 à Genk qui se distingue par son approche intégrale de la durabilité et son impact écologique faible. Le cabinet XDGA a, lui, reçu le prix de la catégorie "Mixed Use" pour le quartier Melopee à Gand, qui a réussi à combiner plusieurs fonctions au sein d'un même projet et à répondre ainsi à la demande d'une utilisation plus efficace de l'espace disponible. Le "Pioneer Award", qui récompense un architecte, une personne extérieure ou une organisation "qui a fait preuve d'audace, d'esprit pionnier et d'émulation pour un idéal qui profitera aux architectes et/ou à la qualité architecturale, voire à l'ensemble de notre société", a quant à lui été décerné à Architecture Workroom Brussels. Le lauréat du "Product Innovation award" - prix réservé aux exposants de Batibouw pour un produit innovant et durable - est le négociant en bois Houthandel Paulussen pour son bardage Forestlines. Enfin, pour la première fois, les Belgian Building Awards décernaient également un prix du public. Un jury public a été autorisé à établir sa propre liste de présélection et à proposer un lauréat. Le gagnant est le bureau d'architectes Gafpa pour la Chapelle Onze-Lievevrouw à Ninove. (Belga)