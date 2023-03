Boris Johnson entendu le 22 mars dans l'enquête parlementaire sur le "partygate"

Poussé à la démission cet été par une succession de scandales, au premier rang desquels le "partygate", Boris Johnson est sous le coup d'une enquête qui, si elle conclut que l'ancien chef du gouvernement a trompé le Parlement, risque de lui coûter son siège de député. L'enquête doit déterminer si Boris Johnson a menti à la Chambre des Communes, notamment lorsqu'il a affirmé devant les députés en décembre 2021 que "les règles ont tout le temps été respectées". Dans un rapport intermédiaire publié le 3 mars, où elle détaillait les explications qu'elle entend obtenir de la part de l'ex-Premier ministre, la commission soulignait que les éléments qu'elle a recueillis "suggèrent fortement" que les violations des règles anticovid devaient être "évidentes" pour Boris Johnson. Ce dernier avait répondu qu'il n'y avait "aucune preuve dans le rapport" qu'il ait "en connaissance de cause" trompé le Parlement. "J'ai cru, qu'implicitement, ces évènements (qui ont eu lieu à Downing Street) étaient dans les règles, et personne ne m'a dit le contraire, que ce soit avant ou après", s'était défendu Boris Johnson un peu plus tard dans un entretien à des chaînes de télévision. (Belga)