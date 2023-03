En collaboration avec le Forem, IBA cherche 100 nouveaux employés en Belgique

Sont notamment recherchés par l'entreprise néo-louvaniste des développeurs software, des gestionnaires de projets R&D, des ingénieurs automation, des ingénieurs data, des acheteurs, des monteurs industriels, des ingénieurs système, des ingénieurs en électromécanique, des ingénieurs hardware. La grande majorité de ces profils IT, scientifiques, techniques ou encore de gestion sont actuellement considérés comme étant en pénurie. Pour mener à bien son recrutement, IBA, dont les carnets de commande sont "pleins à craquer" compte faire valoir ses particularités: un environnement international - l'entreprise rassemble des travailleurs d'une cinquantaine de nationalités - et des activités pratiquement dans le monde entier, un métier qui a du sens puisque les technologies d'IBA permettent de lutter contre certains cancers, et un environnement favorable à l'épanouissement professionnel mais aussi personnel, IBA étant une des premières entreprises belges à avoir obtenu le label "B Corporation". IBA, fondée en 1986 et leader mondial des appareils de protonthérapie, des accélérateurs radiopharmas et des accélérateurs industriels, est une société qui a été rachetée par son personnel pour assurer une orientation "long terme". Elle a aussi développé un plan de partage des bénéfices avec ses employés, qui reçoivent des gratifications chaque fois que des paiements sont faits pour les actionnaires. (Belga)