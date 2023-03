Incident avec un drone en mer Noire - Washington convoque l'ambassadeur russe, Moscou dément avoir causé la chute

"Nous sommes en contact directement avec les Russes, au niveau des hauts responsables, afin de leur transmettre notre forte objection face à cette interception peu sûre et non-professionnelle qui a provoqué la chute de notre drone", a déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. Il a en particulier annoncé que Washington avait "convoqué" dans l'après-midi l'ambassadeur russe au département d'Etat et que, de son côté, l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou avait transmis les protestations de Washington dans un message adressé au ministère russe des Affaires étrangères. Le porte-parole américain a encore parlé d'une "claire violation du droit international". Un avion de chasse russe Su-27 a "intercepté et percuté" mardi un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, un acte qualifié d'"irréfléchi" par la Maison Blanche, alors que la guerre en Ukraine fait craindre une escalade. De son côté, l'armée russe a reconnu que deux de ses chasseurs avaient intercepté mardi un drone américain en mer Noire, mais assuré qu'ils ne l'avaient ni heurté ni entraîné sa chute, contrairement à ce qu'a annoncé Washington. "A la suite d'une manoeuvre brutale (...) le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d'altitude et a heurté la surface de l'eau", a indiqué le ministère russe de la Défense, précisant que les deux chasseurs n'avaient pas fait feu et n'avaient pas eu de "contact" avec le drone. (Belga)