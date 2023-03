Jupiler Pro League - Deux matchs de suspension pour Kevin Denkey

Quelques minutes avant le coup de sifflet final, Jan Vertonghen a taclé un ballon au niveau de la ligne médiane. Denkey se trouvait à proximité et a semblé sauter par-dessus la jambe du défenseur, mais a atterri avec ses crampons sur la jambe. Selon l'arbitre Bert Put, il l'a fait délibérément, d'où son exclusion. Lundi, le parquet avait réclamé quatre matchs de suspension, dont deux effectifs et deux avec sursis, et une amende de 3.000 euros. Le Comité disciplinaire a opté pour deux matchs effectifs et un avec sursis ainsi qu'une amende de 2.500 euros. (Belga)