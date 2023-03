Le port d'Anvers se dote d'un réseau 5G privé

Le déploiement de la 5G s'intensifie en Belgique. Mardi matin, la ministre des Télécommunications Petra De Sutter a annoncé une enveloppe de 20 millions d'euros pour soutenir 21 projets de développement de la 5G. Dans le port d'Anvers, l'opérateur télécom limbourgeois Citymesh installe un réseau 5G. Plus précisément, il le fait au sein de l'entreprise chimique BASF. "Une plus grande largeur de bande est optimale pour la sécurité", expliquent les partenaires. "La 5G aide à la prévention des incendies, à la surveillance des installations ou des équipes, et elle augmente l'efficacité globale du port." Les partenaires installeront le réseau privé sur le site d'Anvers au cours des deux prochaines années. (Belga)