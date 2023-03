Le SPF Justice lance le projet "Slow down" pour contrer les vitesses excessives

Dans le cadre de ce projet, douze radars (deux par province et deux dans l'arrondissement d'Eupen) ont été placés et paramétrés sur les routes des cinq provinces wallonnes afin d'enregistrer les infractions de vitesse sans application d'une "marge de tolérance". Ces derniers ont été sélectionnés "sur base d'un recensement des lieux les plus accidentogènes, établi par l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR)", précise le ministère public. L'objectif poursuivi par le projet est "d'amorcer une dynamique en vue de renforcer la sécurité routière sur nos routes et nos autoroutes", souligne le ministère, ajoutant que la Belgique n'est "pas le meilleur élève de la classe européenne en matière de sécurité routière". Si les résultats du projet-pilote sont favorables, c'est-à-dire si le nombre de constats d'infractions s'avère soutenable pour l'ensemble de la chaîne pénale (police, parquets, tribunaux), "l'expérience sera poursuivie et les marges de tolérance seront progressivement supprimées", indique le SPF Justice. En octobre 2021, un projet-pilote similaire avait déjà été mis sur pied. Sept radars-tronçons disposés sur les autoroutes belges (5 en Région wallonne et 2 en Région flamande) fonctionneraient désormais sans que des "marges de tolérance" soient appliquées. Depuis l'été 2022, dans le cadre de ce projet-pilote, les quotas et marges de tolérance ne sont plus appliqués sur nos autoroutes. (Belga)