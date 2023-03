Ligue des Champions - L'Inter a tenu bon face à Porto, qui s'est réveillé tardivement

Sergio Conceição a aligné un trio d'attaque avec Mehdi Taremi, Evanilson et Wanderson Galeno. Côté interiste, Simone Inzaghi a fait confiance en attaque à Lautaro Martinez et Edin Dzeko, qui a cédé sa place à Lukaku (70e). A la fin de la première mi-temps, les deux équipes ont regagné les vestiaires sans avoir réussi à se départager. Les Dragons ont failli prendre l'avantage à plusieurs reprises sur un missile de Mateus Uribe (3e), une frappe à ras de terre de Stephen Eustaquio (19e) et surtout, un tir à coup sûr d'Evanilson dévié par Federico Dimarco (39e). L'Inter attendait dans sa propre moitié de terrain et lancé en profondeur par Nicolo Barella, Dzeko n'a pas trompé Diego Costa (21e). A la reprise, la rencontre est restée très serrée avec des duels intenses. Les Interistes ont eu une opportunité de frappe par Lautaro Martinez, mais l'Argentin a préféré décaler Barella (65e). L'heure des changements était arrivée pour les coaches, qui en ont effectué deux simultanément (70e). Après toute une autre série de remplacements, le rythme du match s'est accéléré et Andre Onana a eu un arrêt réflexe sur une torpille de Marko Grujic (76e). L'Inter a répliqué par un coup de tête au second poteau de Stefan de Vrij captée assez facilement par Costa (83e). Par contre, l'Inter a eu la chance que Denzel Dumfries sauve sur la ligne un tir d'Ivan Marcano (90e+5) , qu'Onana détourne la tête de Taremi sur son montant droit (90e+6) et qu'une tentative de Grujic termine sur la barre (90e+7). (Belga)