Mipim 2023 - Trois nominés belges aux Mipim Awards

Dans la catégorie du Meilleur Projet Résidentiel (Best Residential Project) concourt ainsi le "Collegium" à Zottegem, un projet de 'Studio Farris Architects' développé par Vanhout Project. Le 'Circularium' bruxellois de l'agence 51N4E - qui prévoit la transformation de plus de 20.000 m2 de surface industrielle en grand centre d'innovations locales et de production circulaire dédié à la ville - est quant à lui nominé dans la toute nouvelle catégorie Meilleur Projet Alternatif (Best Alternative Project). Il y retrouvera le projet flamand de "Scholen Van Morgen", développé par AG Real Estate et BNP Paribas Fortis pour le compte du gouvernement flamand qui entend rénover quelque 180 écoles. Les Mipim Awards seront décernés jeudi soir dans la grande salle du Palais des Festivals. (Belga)