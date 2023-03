Naufrage d'un ferry au Gabon : le bilan s'alourdit à au moins 21 morts

Le précédent bilan faisait état de six morts, parmi lesquels au moins un enfant. Au total, 124 des 161 passagers et membres de l'équipage recensés de l'Esther Miracle, qui a coulé jeudi en pleine nuit à quelques encablures des côtes, ont été secourus. Ce navire mixte de transport de passagers et de fret reliait la capitale gabonaise Libreville au port pétrolier de Port-Gentil. Des enquêtes ont été ouvertes et le gouvernement a annoncé lundi la suspension à titre conservatoire de quatre responsables administratifs : le directeur général de la marine marchande, son adjoint, ainsi que deux responsables locaux des affaires maritimes. Le parquet a également fait état de "gardes à vue" et d'"interpellations", sans plus de détails. Le navire, dont on ignore la date de construction, avait été acheté et inauguré sur cette ligne en novembre dernier. Il appartient à une compagnie privée, Royal Cost Marine (RCM). Le bateau a coulé peu avant 04h00, selon le gouvernement. Le naufrage s'est produit à l'entrée du golfe qui abrite Libreville. (Belga)