Séismes en Turquie et en Syrie - Bozar organise un concert de soutien aux victimes du tremblement de terre

(Belga) Quelques notes de musique pour la bonne cause: Bozar et Klarafestival organisent un concert de bienfaisance le 26 mars au profit des victimes du tremblement de terre qui a ébranlé la Turquie et la Syrie le mois dernier.